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Новости

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В мире

Новости часа: на всей территории Сумской области Украины отключили свет

Новости часа: на всей территории Сумской области Украины отключили свет

Новости часа: взрывах прогремели в Одессе и Одесской области

В посольстве РФ в Улан-Баторе заверили в отсутствии угроз для россиян из-за протестов

Новости часа: состояние 2 пострадавших при взрыве в Нижневартовске остается крайне тяжелым

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Новости часа: 7 человек остаются пропавшими без вести после взрыва в доме в Нижневартовске

Трамвай и автобус столкнулись в Стамбуле

Германия призвала Индию поддержать потолок цен на российскую нефть

Эвакуация местных жителей началась на острове Ява в Индонезии

Глава Еврокомиссии предупредила о начале торговой войны с США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На всей территории Сумской области Украины отключили свет. Об этом заявили в ТАСС.

Против певца Григория Лепса возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщил адвокат пострадавшего.

Актеру Михаилу Ножкину и хоккеисту Владиславу Третьяку присвоят звания "Почетный гражданин Москвы". Об этом рассказали в Мосгордуме.

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