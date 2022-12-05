Новости часа: на всей территории Сумской области Украины отключили свет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На всей территории Сумской области Украины отключили свет. Об этом заявили в ТАСС.

Против певца Григория Лепса возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщил адвокат пострадавшего.

Актеру Михаилу Ножкину и хоккеисту Владиславу Третьяку присвоят звания "Почетный гражданин Москвы". Об этом рассказали в Мосгордуме.