В посольстве РФ в Улан-Баторе заверили в отсутствии угроз для россиян из-за протестов

Россиянам в Монголии, где в данный момент проходят массовые протесты против коррупции, ничего не угрожает. Об этом заявили в российском посольстве.

Акции с участием нескольких тысяч человек в Улан-Баторе идут уже третий день. По данным СМИ, настроение людей становится все более агрессивным. Они уже вступают в стычки с силовиками. Демонстранты ворвались в здание правительства и попытались перекрыть дороги. Они требуют назвать имена подозреваемых в краже миллионов тонн угля, который отправили в Китай.

По некоторым данным, стоимость груза оценивается почти в два миллиарда долларов США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.