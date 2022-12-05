Иностранные болельщики решили исполнить "Калинку" на ЧМ по футболу в Катаре

Иностранные болельщики вновь вспомнили Россию на чемпионате мира по футболу в Катаре. Местный оркестр решил исполнить "Калинку", после чего иностранцы решили станцевать под русские народные мотивы.

Это уже не первое исполнение российского произведения: перед матчем команд Испании и Японии жители Катара сыграли "Катюшу". Видео тут же разлетелось по соцсетям и набрало немало лайков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.