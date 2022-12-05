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Фермеры устроили автопробег на тракторах в Германии

Фермеры устроили автопробег на тракторах в Германии

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Во Франкфурте фермеры на тракторах устроили автопробеге. Они выступают против политики правительства и высоких цен на энергоносители.

К технике присоединились и пешие демонстранты. Сотни протестующих маршировали, били в барабаны и требовали от властей прекратить поддержку киевского режима и защитить собственный народ. Самыми популярными у митингующих были лозунги "Без пандемии, без войны, без инфляции". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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