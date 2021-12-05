В Белграде проходят акции протеста в защиту сербской экологии. У протестующих есть претензии к руководству страны, в частности, к президенту.

По мнению сербов, нужно запретить разработку месторождения лития. Заняться его добычей планирует британско-австралийский концерн Rio Tinto. Местные экологи и активисты считают, что это может нанести урон экологии страны.

Подобные акции протеста проходят не в первый раз. В прошлую субботу демонстрации были в Белграде и других городах. Подробнее – на телеканале Москва 24.