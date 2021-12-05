Москвичам рассказали о главных событиях, произошедших в мире

В Индонезии число жертв вулкана Семеру достигло 13 человек. Ранее спасатели эвакуировали 10 человек, оказавшихся под завалами. Семеру – самый высокий вулкан острова Ява. Накануне он начал проявлять активность: выбросил в воздух столб пепла, покрыв плотным слоем деревни. По последним данным, в списке пострадавших – более 40 человек. Люди получили ожоги. Предыдущее извержении Семеру было в январе, тогда обошлось без погибших и раненых.

Незапланированное пиротехническое шоу случилось в Казахстане. На трассе Нур-Султан – Щучинск загорелся полуприцеп с пиротехникой. По понятным причинам трафик встал: водителям пришлось дождаться окончания огненного шоу. В итоге полуприцеп выгорел полностью. Кабина не пострадала. С водителем загоревшейся машины все в порядке. Сумма ущерба не уточняется.

Во Французской Гвиане отправили в космос ракетоноситель: российский "Союз" с европейскими спутниками "Галилео". Старт состоялся в 03:19. Как рассказали в Роскосмосе, разгонный блок "Фрегат" справился с задачей и успешно вывел спутники на нужную орбиту. Ранее запуск несколько раз откладывали – мешали сложные метеоусловия. "Галилео" – спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства, предназначенная для решения геодезических и навигационных задач.

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