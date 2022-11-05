Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил огнестрельные ранения при покушении. В результате стрельбы по машине политика один человек погиб, еще 13 ранены. Стрелявшего задержали. Политик между тем заявил, что намерен продолжить свою политическую кампанию. Пост главы пакистанского кабмина он покинул в апреле этого года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия. С мая партия Хана ведет кампанию по возвращению к власти в стране.

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