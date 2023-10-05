Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 16:30

В мире

Ливни привели к паводкам на северо-западе Египта

Ливни привели к паводкам на северо-западе Египта

Завод по изготовлению пластмасс загорелся в Хорватии

Новости мира: десятки палестинцев пострадали в столкновениях с силовиками Израиля

Дом моды Prada создаст скафандр для лунной миссии NASA

Автобус с туристами попал в ДТП в Венеции

Мощный торнадо обрушился на Оклахому

Сильный пожар произошел на заводе пластмассы на востоке Хорватии

"Актуальный репортаж": парижане пожаловались на нашествие клопов в квартирах

Военный лагерь смыло в Индии из-за наводнения

Новости мира: автобус с туристами попал в ДТП в Венеции

Сильные дожди привели к паводкам на северо-западе Египта. Как сообщают местные СМИ, ливни обрушились на провинцию вечером 4 октября. В результате в некоторых районах скопилось большое число воды. Ряд домов и внутренних дорог оказались заблокированы в связи с паводками.

Сильнейший тайфун обрушился на Тайвань. В итоге пострадали минимум 190 человек. Метеорологи сообщили, что в некоторых местах скорость ветра достигала 252 километров в час. Это рекорд за последние 126 лет. В большинстве городов объявлен выходной день на работе и в школах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика