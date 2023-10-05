Ливни привели к паводкам на северо-западе Египта

Сильные дожди привели к паводкам на северо-западе Египта. Как сообщают местные СМИ, ливни обрушились на провинцию вечером 4 октября. В результате в некоторых районах скопилось большое число воды. Ряд домов и внутренних дорог оказались заблокированы в связи с паводками.

Сильнейший тайфун обрушился на Тайвань. В итоге пострадали минимум 190 человек. Метеорологи сообщили, что в некоторых местах скорость ветра достигала 252 километров в час. Это рекорд за последние 126 лет. В большинстве городов объявлен выходной день на работе и в школах.

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