Дом моды Prada создаст скафандр для лунной миссии NASA

Астронавты NASA отправятся на Луну в брендовых скафандрах Prada. Модный дом примет участие в разработке оборудования для миссии Artemis 3. Она запланирована на 2025 год.

Модельеры вместе с учеными будут работать над дизайном скафандров, подбирать материалы и разрабатывать конструкцию костюма. Создатели хотят обеспечить защиту для астронавтов в соответствии с "вызовами космической и лунной среды". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.