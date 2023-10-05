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05 октября, 07:30

В мире

Дом моды Prada создаст скафандр для лунной миссии NASA

Дом моды Prada создаст скафандр для лунной миссии NASA

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Астронавты NASA отправятся на Луну в брендовых скафандрах Prada. Модный дом примет участие в разработке оборудования для миссии Artemis 3. Она запланирована на 2025 год.

Модельеры вместе с учеными будут работать над дизайном скафандров, подбирать материалы и разрабатывать конструкцию костюма. Создатели хотят обеспечить защиту для астронавтов в соответствии с "вызовами космической и лунной среды". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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