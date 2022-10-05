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В Нигерии ввели режим повышенной готовности из-за вируса Эболы

В Нигерии ввели режим повышенной готовности из-за вируса Эболы

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Режим повышенной готовности ввели в Нигерии из-за вируса Эбола. Вспышка зафиксирована в соседней Уганде, а теперь инфекция угрожает соседям. Особую обеспокоенность вызывает большой поток людей, перемещающихся между двумя государствами.

Пока решено отслеживать контакты тех, кто недавно побывал в Уганде. Страна уже запросила у мирового сообщества 18 миллионов долларов на борьбу с Эболой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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