В Нигерии ввели режим повышенной готовности из-за вируса Эболы

Режим повышенной готовности ввели в Нигерии из-за вируса Эбола. Вспышка зафиксирована в соседней Уганде, а теперь инфекция угрожает соседям. Особую обеспокоенность вызывает большой поток людей, перемещающихся между двумя государствами.

Пока решено отслеживать контакты тех, кто недавно побывал в Уганде. Страна уже запросила у мирового сообщества 18 миллионов долларов на борьбу с Эболой.

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