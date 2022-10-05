Карты UnionPay перестали работать в нескольких банках в Чехии и Испании

Россияне, которые в качестве альтернативы "Миру" выбрали UnionPay, столкнулись с трудностями за границей. Карты платежной системы перестали принимать несколько банков в Чехии и Испании.

В финансовых организациях заявили, что это связано с техническими и политическими моментами. В Чехии уточнили, что остановили обслуживание карт UnionPay независимо от страны выпуска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.