Ливни затопили север Италии

В Италии потоками воды сносило автобусы. Почти 500 миллиметров осадков выпало за шесть часов в Лигурии. Из берегов вышли две реки.

В некоторых городах случились оползни. Многие дороги сейчас перекрыты, также перестали ходить поезда. Власти распорядились закрыть школы. Красный уровень погодной опасности будет действовать еще минимум сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.