Новости мира: британская прокуратура сняла обвинения с кинопродюсера Харви Вайнштейна

Кандидат на пост лидера Штатов Дональд Трамп в случае победы на выборах обещал создать в США комиссию по вопросам эффективности правительства, а ее руководителем назначить бизнесмена Илона Маска. Глава корпорации Тесла уже дал согласие возглавить самый масштабный аудит деятельности и финансов федеральных властей. В соцсетях Маск написал, что готов "послужить Америке, если представится такая возможность".

Британская прокуратура сняла обвинения с кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом заявили представители ведомства после изучения всех доказательств. Причиной такого решение названо отсутствие реальных перспектив вынесения обвинительного приговора. Речь идет про обвинения, которые были предъявлены Вайнштейну в 2022 году – о двух случаях нападения на женщину в Лондоне в 1996 году. При этом в 2020 году продюсер уже был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Через два года суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его еще к 16 годам заключения.

Эфиопия продолжает перебрасывать бронетехнику и армейские части к границе Сомали, к территории так называемой Сомалилэнд. Военное напряжение в этом регионе может спровоцировать масштабный конфликт с огромным числом жертв. Эксперты предупреждают – в случае эскалации в боевые действия может быть втянут еще и Египет. Все это будет происходить на побережье Аденского залива.

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