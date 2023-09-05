В Сеть попало видео с множеством авто, покидающих фестиваль Burning Man в Неваде

Множество автомобилей покидают площадку арт-фестиваля Burning Man в американском штате Невада. В пустыне Блэк-Рок 70 тысяч человек застряли из-за проливных дождей. Земля вокруг превратилась в непролазную грязь. Выпала двухмесячная норма осадков.

Большинство мероприятий фестиваля отменили. Участников призывали не торопиться с отъездом, чтобы не создавать затор. В штате между тем закрыли основные шоссе и аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.