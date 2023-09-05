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05 сентября, 07:30

В мире

В Сеть попало видео с множеством авто, покидающих фестиваль Burning Man в Неваде

В Сеть попало видео с множеством авто, покидающих фестиваль Burning Man в Неваде

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Множество автомобилей покидают площадку арт-фестиваля Burning Man в американском штате Невада. В пустыне Блэк-Рок 70 тысяч человек застряли из-за проливных дождей. Земля вокруг превратилась в непролазную грязь. Выпала двухмесячная норма осадков.

Большинство мероприятий фестиваля отменили. Участников призывали не торопиться с отъездом, чтобы не создавать затор. В штате между тем закрыли основные шоссе и аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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