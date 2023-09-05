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05 сентября, 07:30

Политика

Политолог рассказал о возможном введении ограничений по возрасту для политиков США

Политолог рассказал о возможном введении ограничений по возрасту для политиков США

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В США спорят о введении ограничений по здоровью и возрасту для политиков на важных должностях, говорят эксперты. Толчком для дискуссии стал инцидент с лидером республиканцев в сенате.

Во время интервью 81-летний Митч Макконнелл застыл. Политику задали вопрос о планах переизбираться. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, американское общество подобные ситуации все меньше удивляют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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