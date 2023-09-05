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05 сентября, 07:30

В мире

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

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В Белом доме рассказали о результате анализа на коронавирус президента США Джо Байдена. Тест потребовался после того, как заболевание диагностировали у супруги американского президента Джилл Байден.

Глава Белого дома, как оказалось, не инфицирован. При этом тестироваться в течение недели он будет регулярно. Также медики будут отслеживать у президента симптомы, отметили в пресс-службе Белого дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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