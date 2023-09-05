Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

В Белом доме рассказали о результате анализа на коронавирус президента США Джо Байдена. Тест потребовался после того, как заболевание диагностировали у супруги американского президента Джилл Байден.

Глава Белого дома, как оказалось, не инфицирован. При этом тестироваться в течение недели он будет регулярно. Также медики будут отслеживать у президента симптомы, отметили в пресс-службе Белого дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.