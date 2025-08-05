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Новости

Новости

05 августа, 13:30

В мире

Новости мира: в Китае открыли подвесной мост длинной в несколько километров

Новости мира: в Китае открыли подвесной мост длинной в несколько километров

Новости мира: масштабное наводнение произошло в Венесуэле

Несколько российских туристов отравились во время отдыха на Кубе

Зоопарк в Дании попросил жителей отдать домашних животных на корм хищникам

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Три человека погибли из-за мощных ливней на Тайване

Новости мира: два водяных торнадо образовались на северо-востоке Италии

В Китае открыли подвесную переправу длиной в несколько километров. Сооружение проходит на огромной высоте над рекой Дадун и способно выдерживать грузовики весом до 45 тонн, несмотря на свой временный статус.

В США полицейские задержали аллигатора, который заполз в бассейн частного дома. Жильцы вызвали стражей порядка, чтобы выпроводить опасную рептилию. Операция прошла успешно, аллигатора поймали голыми руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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