Новости мира: в Китае открыли подвесной мост длинной в несколько километров

В Китае открыли подвесную переправу длиной в несколько километров. Сооружение проходит на огромной высоте над рекой Дадун и способно выдерживать грузовики весом до 45 тонн, несмотря на свой временный статус.

В США полицейские задержали аллигатора, который заполз в бассейн частного дома. Жильцы вызвали стражей порядка, чтобы выпроводить опасную рептилию. Операция прошла успешно, аллигатора поймали голыми руками.

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