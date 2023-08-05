Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл – СМИ

Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл, поскольку "сыта по горло" герцогом и герцогиней Сассекскими. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на биографа монаршей семьи.

От поздравлений воздержался даже брат Гарри – Уильям, причем и его супруге Кейт Маркл также "надоела", сообщает газета. А сам Уильям не желает иметь ничего общего с братом. Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские не получили приглашения и на памятные мероприятия в годовщину смерти королевы Елизаветы II.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.