Новости мира: ливень со снегом и градом обрушился на немецкий город Ройтлинген

Улицы немецкого Ройтлингена стали не проездными после стихии. На землю Баден-Вюртемберг обрушился ливень со снегом и градом. Осадков в некоторых местах столько, что вязнут пожарные машины. На других дорогах легковушки пробираются сквозь ледяную жижу.

Понедельник, 5 августа, в Грузии объявлен днем траура в память о погибших в результате схода оползня. Трагедия произошла в регионе Рача. Земля и камни рухнули в реку, а та вышла из берегов. После этого вся эта масса двинулась на курортный поселок, снося мосты, дороги, накрывая собой туристические коттеджи. Спасателям удалось эвакуировать 200 человек. Из 36 пропавших без вести пропавших 11 найдены погибшими. Поиски остальных продолжаются.

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