По реке Чикаго проплыли 75 тысяч резиновых утят в рамках ежегодного дакки–дерби

Свыше 70 тысяч резиновых утят по реке Чикаго в рамках ежегодного дакки–дерби.

Участок реки, где проходило мероприятие, огородили.

Уточняется, что за небольшую сумму можно арендовать одну из уточек, а если она прибудет к финишу первой, выиграть новый автомобиль.

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