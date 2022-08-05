Москвичам рассказали о событиях в мире

Оспа обезьян объявлена в США чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Там зафиксировано более 6,5 тысячи случаев заражения.

В Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек, минимум 40 получили ожоги, травмы и отравление угарным газом.

В пригородах Берлина пожар уничтожил склад боеприпасов Бундесвера. Уточняется, что 50 тонн просроченных снарядов, мин и патронов подготовили к утилизации, но вывезти на специальный полигон не успели. Во время пожара боеприпасы начали взрываться.

Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Миннесоте.

Китай отправил 11 баллистических ракет в сторону Тайваньского пролива. Пуски произвели на фоне крупнейших учений китайской армии в районе Тайваня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.