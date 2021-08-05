В Германии вакцинировались 55,8% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Германии прививку от коронавируса сделали 55,8% населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.