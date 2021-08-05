МИД РФ рекомендовал туристам тщательнее выбирать место отдыха из-за пожаров в Турции

МИД России рекомендовал туристам тщательно выбирать места отдыха в Турции из-за пожаров. Также россиян просят следить за обстановкой на курортах и следовать рекомендациям официальных ведомств.

Леса в Турции горят уже больше недели. Пожары начались из-за засухи и сильной жары. Они затронули многие курортные места, в частности Анталью, Мармарис, Бодрум и другие. Из-за пожаров в Турции погибли восемь человек, более 850 пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.