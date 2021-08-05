Новости мира: в Греции пожарные спасли от огня монастырь святого Давида

В Греции пожарные спасли от огня монастырь святого Давида на острове Эвбэя. Спасатели эвакуировали жителей двенадцати деревень. А вот священнослужители уезжать отказывались и готовы были сами молитвами защищать обитель от огня. В дело пришлось вмешаться митрополиту, который потребовал перевезти в безопасное место паломников и монахов. В итоге в монастыре остались только 2 священника. Ну а пожарным в конце-концов удалось остановить наступление пламени.

В Бейруте день траура по погибшим от взрыва в морском порту закончился столкновениями с полицией. Таким образом люди выразили недовольство итогами расследования инцидента. Демонстранты закидывали стражей порядка камнями и фаерами. Силовикам пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Взрыв в порту Бейрута прогремел год назад. Тогда погибли 218 человек, пострадало более 6 тысяч человек. По версии следствия, виновниками оказались сварщики, которые по неосторожности подожгли склад селитры

В США разбился автобус, в котором ехали мигранты из Мексики. 10 человек погибли, еще 12 получили тяжелые травмы. Все произошло в штате Техас, примерно в 150 километрах от границы. По версии следователей, водитель не справился с управлением, и тяжелый фургон ударился о бордюр и перевернулся.

Литва будет строить забор на границе с Белоруссией в кредит. Об этом заявила глава правительства прибалтийского государства. По ее словам, защиту от нелегальных мигрантов будут возводить на бюджетные деньги, но так как в казне и без того дефицит, придется где-то занимать. Цена вопроса – 150 миллионов евро. В Вильнюсе, правда, рассчитывают, что на забор скинутся и другие европейские страны, ведь он защитит от потока нелегалов всех, но в ЕС пока не решили, стоит ли финансировать проект, который предполагает строительство сетчатой стены, высотой 4 метра и длиной 508 километров.