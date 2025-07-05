Новости мира: парижскую Сену впервые за 100 лет открыли для купания

В Париже впервые за столетие открыли Сену для купания. Теперь освежиться можно в специально оборудованных зонах рядом с Собором Парижской Богоматери, Эйфелевой башней и на востоке города. Власти сообщили, что качество воды соответствует европейским стандартам, на очистку ушло почти 1,5 миллиарда евро.

В Мексике очевидцы заметили необычное облако над вершиной вулкана. Оно по форме напоминало летающую тарелку и несколько часов не двигалось с места, становясь всё шире. По словам ученых, такие облака называют лентикулярными, они обычно появляются над горами при высокой влажности воздуха.

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