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Новости

05 июля, 16:30

В мире

Новости мира: парижскую Сену впервые за 100 лет открыли для купания

Новости мира: парижскую Сену впервые за 100 лет открыли для купания

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В Париже впервые за столетие открыли Сену для купания. Теперь освежиться можно в специально оборудованных зонах рядом с Собором Парижской Богоматери, Эйфелевой башней и на востоке города. Власти сообщили, что качество воды соответствует европейским стандартам, на очистку ушло почти 1,5 миллиарда евро.

В Мексике очевидцы заметили необычное облако над вершиной вулкана. Оно по форме напоминало летающую тарелку и несколько часов не двигалось с места, становясь всё шире. По словам ученых, такие облака называют лентикулярными, они обычно появляются над горами при высокой влажности воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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