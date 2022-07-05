Во Франции растет число заболевших коронавирусом

Во Франции усиливается волна коронавируса. Ежедневно в стране выявляют около 120 тысяч случаев заражения. Власти опасаются, что отметка поднимется до 200 тысяч.

Не отстает и Италия, и ее 132 тысячи заболевших в сутки. Ранее ВОЗ сообщала о распространении двух новых штаммов коронавируса омикрон – BA.4 и BA.5. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.