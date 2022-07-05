Водопровод под Донецком запустят в середине июля

Под Донецком завершают строительство водопровода. По нему в столицу ДНР будут перекачивать до 70 тысяч кубометров воды в сутки. Запустить его планируют в середине июля.

Уточняется, что в настоящее время в Донецке и близлежащих населенных пунктах периодически возникают проблемы с водой, так как украинские боевики наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

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