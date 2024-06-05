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05 июня, 23:30

В мире

Новости мира: драка произошла в турецком парламенте

Новости мира: драка произошла в турецком парламенте

Новости мира: драка произошла в турецком парламенте

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В парламенте Турции произошла драка. Словесные аргументы сторон закончились после снятия с поста и задержания мэра от демократов на юго-востоке страны. В парламенте решили обсудить произошедшее, но быстро перешли на кулачный бой.

Тем временем в Румынии выпал град размером до 10 сантиметров в диаметре. Льдины повредили автомобили и уничтожили посевы. Больше всего пострадал город Яссы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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