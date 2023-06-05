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Цукерберга придушили во время боя по джиу-джитсу в Калифорнии

Цукерберга придушили во время боя по джиу-джитсу в Калифорнии

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Марка Цукерберга придушили во время одного из боев по джиу-джитсу в Калифорнии. Рефери остановил поединок, когда противник Цукерберга применил удушающий прием и бизнесмен начал хрипеть.

Впоследствии Цукерберг заявил, что это были обычные звуки в пылу борьбы и сознание он не терял. Бизнесмен увлекся единоборствами во время пандемии. По его словам, тренировки помогают ему поддерживать нужный уровень энергии и сосредоточенности.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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