Новости мира: в Польше прошел марш против нового закона о противодействии влиянию РФ

Крупнейший почти за 35 лет митинг прошел в Варшаве. Организаторы говорят о полумиллионе участников. Они выступили против нового закона об изучении "русского влияния на выборы". Поляки считают, что это будет механизм для борьбы с оппозицией.

На востоке Индии, в городе Бхагалпур, рухнул недостроенный мост длиной 206 метров. Как сообщили власти, пострадавших нет.

На западе Гаити паводок буквально смыл город Леоган. Мощные потоки воды образовались после сильных ливней на территории департамента. Как сообщили власти Гаити, за выходные из-за наводнений погибли по меньшей мере 15 человек.

В США молния ударила в здание церкви. В итоге постройка, которой больше полутора веков, загорелась. По сообщению экстренных служб, внутри в момент начала пожара никого не было.

В китайской провинции Сычуань 19 человек погибли в результате горного обвала на территории лесхоза. Пятеро получили травмы.

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