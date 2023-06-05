Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Новости мира: в Польше прошел марш против нового закона о противодействии влиянию РФ

Новости мира: в Польше прошел марш против нового закона о противодействии влиянию РФ

Конгресс США изучит документы о возможном получении Байденом взятки в 5 млн долларов

Украинская элита на концерте в Киеве слушала шансон на русском языке

Бельгия потребует от Украины объяснения использования оружия на территории РФ – СМИ

Новости часа: посольство РФ в Сенегале предостерегло россиян от поездок в страну

Новости часа: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку на херсонском направлении

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки выросло до 3

Новости часа: собор и вечерняя школа в Горловке в ДНР

Новости часа: два человека пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Крупнейший почти за 35 лет митинг прошел в Варшаве. Организаторы говорят о полумиллионе участников. Они выступили против нового закона об изучении "русского влияния на выборы". Поляки считают, что это будет механизм для борьбы с оппозицией.

На востоке Индии, в городе Бхагалпур, рухнул недостроенный мост длиной 206 метров. Как сообщили власти, пострадавших нет.

На западе Гаити паводок буквально смыл город Леоган. Мощные потоки воды образовались после сильных ливней на территории департамента. Как сообщили власти Гаити, за выходные из-за наводнений погибли по меньшей мере 15 человек.

В США молния ударила в здание церкви. В итоге постройка, которой больше полутора веков, загорелась. По сообщению экстренных служб, внутри в момент начала пожара никого не было.

В китайской провинции Сычуань 19 человек погибли в результате горного обвала на территории лесхоза. Пятеро получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияпогодавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика