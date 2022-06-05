Американец придумал необычный способ выгулять собаку по затопленным улицам. Он привязал к велосипеду доску и поставил на нее питомца.

Во Флориде после тропического шторма улицы превратились в реки. Так, в Майами, например, было по пояс взрослому человеку.

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