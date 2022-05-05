Полиция Берлина разрешила провести "Бессмертный полк"

Полиция одобрила "Бессмертный полк" в Берлине, запретив при этом георгиевские ленты. Об этом заявила координатор проекта Яна Заугарова.

150 человек, включая 23 ребенка, эвакуировали из Мариуполя в Безыменное, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Третьяковская галерея в мае представит расширенную экспозицию работ Михаила Врубеля.

