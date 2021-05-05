В рубрике "Откройте, Ковид!" телезрителям рассказали о ситуации с коронавирусом в мире

В рубрике "Откройте, Ковид!" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Власти Сингапура увеличили карантин для въезжающих до 21 дня. Ограничения вступают в силу с 8 мая. А на прошлой неделе правительство Сингапура практически полностью запретило въезд иностранцев из Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

В Турции ужесточили условия локдауна. С 7 мая в магазинах можно купить только продукты, средства гигиены или корм для животных. А вот одежду, электронику, игрушки и другие товары продавать не будут.

Новый антирекорд по суточному приросту заболевших зафиксирован в Непале – там около 7,5 тысячи новых случаев.

В Индии после кратковременного снижения число зараженных вновь начало расти. В стране катастрофичная ситуация, в больницах не хватает кислорода. Свою помощь с поставками лекарств и оборудования предложили Россия, США, Великобритания, Франция и другие страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.