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05 апреля, 10:00

В мире

Король Великобритании Карл III сорвал аплодисменты игрой на морковке

Король Великобритании Карл III сорвал аплодисменты игрой на морковке

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Король Великобритании Карл III сорвал аплодисменты игрой на морковке. Это произошло во время приема британских музыкантов в Виндзорском замке, среди которых оказались участники Лондонского овощного оркестра.

Как это можно понять из названия коллектива, играют они на музыкальных инструментах, которые делают из овощей. Вместе с Карлом III исполнили английскую колыбельную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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