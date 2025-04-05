Король Великобритании Карл III сорвал аплодисменты игрой на морковке. Это произошло во время приема британских музыкантов в Виндзорском замке, среди которых оказались участники Лондонского овощного оркестра.

Как это можно понять из названия коллектива, играют они на музыкальных инструментах, которые делают из овощей. Вместе с Карлом III исполнили английскую колыбельную.

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