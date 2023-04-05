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Дональд Трамп прокомментировал судебный процесс по своему делу

Дональд Трамп прокомментировал судебный процесс по своему делу

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Назван еще один пункт, по которому обвиняется экс-президент США Дональд Трамп

В Нью-Йорке прошло слушание с участием бывшего президента США, в ходе которого его арестовали, но позже отпустили. Экс-глава Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств обвинений, которые ему предъявили. Политик не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.

В числе обвинений против Трампа – нарушение финансирования предвыборной кампании. Якобы политик выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание об их романе.

Как посчитал телеканал Fox News, ему грозит 136 лет тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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