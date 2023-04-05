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В мире

Трамп оценил судебный процесс по своему делу

Трамп оценил судебный процесс по своему делу

Дональд Трамп не признал вину по всем 34 пунктам обвинения

Эксперт прокомментировала судебный процесс над Дональдом Трампом

Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств предъявленных ему обвинений

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Трампу грозит 136 лет тюрьмы по 34 эпизодам – СМИ

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В Нью-Йорке прошло слушание с участием бывшего президента США, в ходе которого его арестовали, но позже отпустили. Экс-глава Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств обвинений, которые ему предъявили. Политик не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.

В числе обвинений против Трампа – нарушение финансирования предвыборной кампании. Якобы политик выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание об их романе.

Как посчитал телеканал Fox News, ему грозит 136 лет тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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