Трамп оценил судебный процесс по своему делу

В Нью-Йорке прошло слушание с участием бывшего президента США, в ходе которого его арестовали, но позже отпустили. Экс-глава Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств обвинений, которые ему предъявили. Политик не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.

В числе обвинений против Трампа – нарушение финансирования предвыборной кампании. Якобы политик выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание об их романе.

Как посчитал телеканал Fox News, ему грозит 136 лет тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.