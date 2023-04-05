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Назван еще один пункт, по которому обвиняется экс-президент США Дональд Трамп
Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в сокрытии подарков от государства. Политик и его семья, по версии обвинения, не указали в отчетах более 100 презентов от иностранных правительств на сумму почти 300 тысяч долларов.
По закону во время президентства он обязан был публично отчитываться о каждом подарке стоимостью выше 415 долларов. Однако Трамп ограничился занесением всего полученного во внутренний реестр.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.