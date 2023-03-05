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"Актуальный репортаж": жители Венеции столкнулись со сложностями из-за падения уровня воды

"Актуальный репортаж": жители Венеции столкнулись со сложностями из-за падения уровня воды

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В венецианских каналах стремительно снижается уровень воды. Он опустился уже более чем на полметра. По некоторым участкам теперь можно пройти пешком.

Это стало большой проблемой для скорой и полиции, которые используют катера, чтобы быстрее прибыть на вызов. В чем причина такой аномалии? И может ли один из самых романтичных уголков Европы навсегда лишиться своих открыточных видов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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