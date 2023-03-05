Новости мира: удар по Саудовской Аравии и ж/д-катастрофа в США

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по промышленному городу Даммам в Саудовской Аравии. Это крупный порт на берегу Персидского залива. В Сети опубликовано видео с места, где упали ракеты. Горят промышленные здания. Рядом стоят машины аварийных служб.

В американском штате Огайо произошла новая железнодорожная катастрофа. Товарный поезд сошел с рельсов. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, как вагоны свалены буквально в кучу. Пока неизвестно, какой груз перевозил этот поезд.

В Турции назвали последние данные о количестве жертв землетрясений. Как заявил глава МВД Сулейман Сойлу, общее количество погибших к этому дню составляет 45 968 человек, из них чуть более четырех тысяч составляют сирийцы.



Массовый митинг планируется в Греции. Инициаторы – профсоюзы работников железных дорог страны. На сутки остановится и метро. Поезда будут ходить лишь днем, чтобы все желающие могли прибыть на демонстрацию.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.