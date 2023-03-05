"Актуальный репортаж": в Турции рассматривают версию искусственной причины землетрясений

В Турции, пострадавшей от серии разрушительных землетрясений, все громче обсуждают вероятность искусственной причины катаклизма. К дискуссии подключаются специалисты разных отраслей.

Сейсмологи, тем временем, обещают не менее масштабную катастрофу уже в Стамбуле. Насколько реальна эта угроза? И можно ли на самом деле организовать подземные толчки "на заказ"? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.