Полиция и армия США готовятся отражать новую атаку на Капитолий

В Вашингтоне снова на улице больше армейцев, чем политиков. Больше 5 тысяч бойцов Нацгвардии мобилизованы для защиты Капитолия.

В столице опасаются новой попытки штурма от радикальных сторонников Трампа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.