Новости мира: во многих европейских странах вынуждены ужесточать антиковидные меры

Словакия продолжает отправлять больных в соседние страны. Помочь уже согласились Польша и Германия. В самой Словакии реанимационные палаты переполнены, не хватает аппаратов ИВЛ. А в Венгрии из-за резкого роста смертности с понедельника ужесточают антиковидный режим: школьников и воспитанников детских садов отправляют на дистанционку, закрывают увеселительные заведения и непродовольственные магазины, кроме того, на границах усилят контроль.

В Лондоне водителям автобусов разрешили прекращать движение, если в салоне слишком много людей. Перевозчик будет открывать двери и ждать до тех пор, пока внутри не останется такое количество пассажиров, при котором реально соблюдать социальную дистанцию. В двухэтажном автобусе количество составляет 30 человек, в обычном – 14. Греция тоже усиливает режим – там людям запретили выходить из дома без крайней необходимости. В магазины, аптеки и банки можно ходить только в своем районе, не дальше двух километров от дома.

В центре Лиона беспорядки. Люди вышли на улицы после гибели в ДТП тринадцатилетнего подростка. Протестующие уверены, что юноша на мотороллере пытался скрыться от полицейских, но те его упорно преследовали и в итоге сбили. Полиция же все отрицает – там заявили, что они лишь наводили порядок в квартале, в котором несколько человек устроили на улицах гонки на мотороллерах. В итоге демонстранты сожгли 6 автомобилей и устроили несколько потасовок с полицией.

Беспорядки и в Бейруте. Люди, недовольные резким ростом цен на продукты, перекрыли главную городскую магистраль и дорогу в аэропорт. Они раскидывали по проезжей части покрышки и поджигали их. Протесты в Бейруте проходят уже несколько дней. Поначалу силовики старались не вмешиваться, но сейчас появилась информация о том, что в город все-таки вошли отряды военных, чтобы разблокировать дороги.

Число жертв крушения вертолета на востоке Турции выросло до 11, все они военные. Об этом сообщили в минобороны страны. Среди погибших есть командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш. О катастрофе уже доложили президенту Эрдогану, начато расследование. По предварительным данным, причинами падения вертолета могли быть техническая неисправность и плохие погодные условия.

Всемирная организация здравоохранения не будет публиковать предварительный доклад по итогам поездки в Ухань. Об этом пишет Wall Street Journal. 26 экспертов заявили, что в ходе поездки они по ряду причин не смогли провести полноценное расследование и точно выяснить источник происхождения коронавируса. Поэтому выводы, сделанные комиссией, не должны подвергаться всеобщей огласке.

А у жителей Новой Зеландии тем временем земля уходит из-под ног. В Тихом океане недалеко от островов произошло сразу три землетрясения силой от 7 до 8 баллов, которые спровоцировали цунами. Рано утром на Северном острове прозвучали сирены, тысячи человек были эвакуированы. Жителей побережья призвали покинуть свои дома и перебраться на возвышенности. Но позднее им все-таки разрешили вернуться обратно.