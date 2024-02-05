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05 февраля, 23:30

В мире

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце. Там не стали уточнять, о какой именно форме онкологического заболевания идет речь, а также – его стадии.

Ранее сообщалось, что монарх проходил лечение, связанное с увеличением предстательной железы. Врачи рекомендовали королю на время приостановить все публичные обязанности. Тем не менее, 75-летний король продолжит заниматься государственными делами.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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