У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце. Там не стали уточнять, о какой именно форме онкологического заболевания идет речь, а также – его стадии.

Ранее сообщалось, что монарх проходил лечение, связанное с увеличением предстательной железы. Врачи рекомендовали королю на время приостановить все публичные обязанности. Тем не менее, 75-летний король продолжит заниматься государственными делами.

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