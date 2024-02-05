05 февраля, 23:30В мире
У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце. Там не стали уточнять, о какой именно форме онкологического заболевания идет речь, а также – его стадии.
Ранее сообщалось, что монарх проходил лечение, связанное с увеличением предстательной железы. Врачи рекомендовали королю на время приостановить все публичные обязанности. Тем не менее, 75-летний король продолжит заниматься государственными делами.
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