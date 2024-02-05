Наводнение произошло в Калифорнии из-за тихоокеанских штормов

Мощные тихоокеанские штормы затопили Калифорнию. Сильно пострадал город Лонг-Бич к югу от Лос-Анджелеса. Вода затопила участок автострады и прилегающие улицы. В итоге несколько автомобилей оказались затоплены по крыши.

Тем временем в Чили растет количество жертв крупных лесных пожаров. На данный момент известно о 112 погибших. Сотни человек числятся пропавшими без вести. От огня повреждены или разрушены более тысячи домов. В стране действует режим ЧС, а в наиболее пострадавших от огня районах введен комендантский час.

Германия парализована протестами. К уже бастующим работникам железной дороги, здравоохранения и фермерам присоединились пилоты. В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена один за другим отменяются авиарейсы. Поменять свои планы вынуждены десятки тысяч человек. Представители профсоюза пилотов требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты.

Россия с 5 февраля вводит полный запрет на поставку гвоздик из Эквадора, и частичный – на импорт бананов. Россельхознадзор в ходе проверок обнаружил в продукции переносчика опасных инфекций – муху-горбатку. Запрет может также затронуть и эквадорские ананасы.

В Лос-Анджелесе завершилась 66-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Билли Айлиш и ее саундтрек к фильму "Барби" победили в номинации "Песня года". Лучшим новым исполнителем стала соул-певица и автор песен Виктория Моне. Лучшим альбомом признали "Midnights" Тейлор Свифт, а лучшей записью – "Flowers" Майли Сайрус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.