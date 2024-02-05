Два шторма спровоцировали наводнение в Калифорнии

Мощные ливни накрыли Калифорнию. На американский штат обрушились два тихоокеанских шторма подряд и в итоге спровоцировали наводнение. Сильно пострадал город Лонг-Бич к югу от Лос-Анджелеса. Вода затопила участок автострады и прилегающие улицы под железнодорожным мостом. В итоге несколько автомобилей были затоплены по самые крыши.

Тем временем в Чили растет количество жертв крупных лесных пожаров. Пока известно о 112 погибших. Сотни человек числятся пропавшими без вести. От огня повреждены или разрушены более тысячи домов. В стране действует режим ЧС, а в наиболее пострадавших от огня районах введен комендантский час.

Кроме того, в Германии к бастующим работникам железной дороги, здравоохранения и фермерам присоединились пилоты. В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена один за другим отменяются авиарейсы. Поменять свои планы вынуждены десятки тысяч человек. Представители профсоюза требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты.

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