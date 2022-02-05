Новости мира: пожар в посольстве РФ на Филиппинах и крушение самолета в Перу

В посольстве России на Филиппинах вспыхнул пожар. Сотрудников эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Однако зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются.

В Перу разбился небольшой самолет с туристами. Погибли все, кто находился на борту. 2 пилота и пять пассажиров.



В Марокко третий день пытаются спасти ребенка, упавшего в колодец. Глубина подземной ловушки – с высоту 12-этажного дома. Экскаваторы пытаются обеспечить спасателям подход к месту падения ребенка. Рабочим приходится постоянно укреплять раскопки, чтобы не произошло обрушения.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.