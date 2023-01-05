Новости мира: затонувший катер в Индонезии и драка полицейского со школьницей в США

Более тридцати человек оказались в открытом море, после того как у берегов Бали перевернулся катер. Он вез туристов с острова Нуса-Пенида на материк, попал в шторм и пошел ко дну. К счастью, люди вовремя успели выпрыгнуть за борт, их подобрал другой катер.

В США расследуют драку полицейского и 14-летней школьницы. По данным властей, изначально потасовка началась между подростками, но в какой-то момент все зашло настолько далеко, что пришлось вмешаться правоохранителям. Один из них, разнимая молодежь, несколько раз ударил девочку по голове.

Застрявших из-за метели на трассе в Казахстане водителей вытаскивали военные. Танкисты эвакуировали на спецтехнике 50 человек и около 10 машин. Снегопад начался во вторник вечером. Уже к утру сугробы выросли больше, чем на 10 сантиметров.

Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.