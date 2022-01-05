Протестующие громят здания в Алма-Ате

Беспорядки в Казахстане набирают силу. Огнем охвачен один из крупнейших городов страны – Алма-Ата. Там протестующие устроили пожары в мэрии, городской прокуратуре и резиденции президента. Поджигают также автомобили и спецтехнику в центре города.

Корреспонденты сообщают, что многие протестующие ведут себя крайне агрессивно по отношению к журналистам – пытаются отнять технику и провоцируют на драку. Встречаются и пьяные. А вот военных или полиции на улицах сейчас не видно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.