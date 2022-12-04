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04 декабря, 15:30

В мире

Власти Ирана упразднили полицию нравов

Власти Ирана упразднили полицию нравов

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Власти Ирана упразднили полицию нравов и пересмотрят вопрос о ношении хиджаба. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на генпрокурора.

С середины сентября волна протестов прокатилась по всей стране. Причиной беспорядков стала гибель молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители обвинили власти в смерти девушки. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезают себе волосы и сжигают хиджаб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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