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Президент Туркмении сжег несколько пакетов с наркотиками

Президент Туркмении сжег несколько пакетов с наркотиками

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Президент Туркмении решил собственноручно бороться с наркотиками. Гурбангулы Бердымухаммедов лично сжег несколько пакетов.

К месту ликвидации запрещенного вещества глава страны приехал на внедорожнике. Причем за рулем был он сам и без охраны.

Сначала президент осмотрел контрабанду и лишь после этого кинул наркотики в огонь. Вместе с ним плечом к плечу стояли руководители парламента и члены правительства. Всего представители туркменских властей уничтожили больше 120 килограмм запрещенных веществ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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